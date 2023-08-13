Шедевр Беллінгема і спокійна гра Луніна: відео голів і огляд матчу Атлетік – Реал – 0:2
Мадридський Реал спокійно виграв перший офіційний матч сезону. Андрій Лунін зумів залишити свої ворота недоторканими.
Мадридський Реал провів дебютний матч у новій кампанії Ла Ліги – підопічні Карло Анчелотті на виїзді грали проти Атлетика з Більбао. Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін очікувано вийшов на поле з перших хвилин матчу.
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Уже в першій половині гри мадридці зробили результат, забивши два сухі м'ячі у ворота опонентів. Родріго відзначився на 28 хвилині гри – бразилець "прошив" голкіпера сильним ударом з близької відстані. Вдруге засмутив Сімона зірковий новачок королівського клубу – Беллінгем пробив злету після подачі кутового і подвоїв перевагу свого клубу.
Другий тайм матчу теж був повністю за Реалом, але підопічним Анчелотті не вдалося забити більше. Лунін впевнено провів дебютний офіційний матч сезону і залишив свої ворота "сухими".
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