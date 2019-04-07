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Атлетик продлил контракт с Гаритано

17:45 10 Читати українською
Атлетик продлил контракт с Гаритано
Гаиска Гаритано / ФК Атлетик Бильбао

Главный тренер Атлетико Гаиска Гаритано подписал новый контракт с клубом.

Атлетик на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с наставником Гаиской Гаритано. Новое соглашение рассчитано до 2020 года.

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Специалист возглавляет команду с сезона 2017/18 и сейчас баски находятся на 8 позиции в турнирной таблице Примеры, набрав 43 очка и сохраняя шансы на попадание в Лигу Европы.

В следующем туре команда дома примет одного из аутсайдеров Райо Вальекано.

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