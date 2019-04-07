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Атлетік продовжив контракт з Гарітано

17:45 75 Читать на русском
Атлетік продовжив контракт з Гарітано
Гаіска Гарітано / ФК Атлетік Більбао

Головний тренер Атлетіко Гаіска Гарітано підписав новий контракт з клубом.

Атлетік на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з наставником Гаіскою Гарітано. Нова угода розрахована до 2020 року.

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Фахівець очолює команду з сезону 2017/18 і наразі баски перебувають на 8 позиції в турнірній таблиці Прімери, набравши 43 очки та зберігаючи шанси на потрапляння в Лігу Європи.

У наступному турі команда вдома прийматиме одного з аутсайдерів Райо Вальєкано.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Іспанія Атлетік Атлетік Гаіска Гарітано Гаіска Гарітано
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