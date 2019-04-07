Леганес без Лунина вырвал ничью с Алавесом в добавленное время: 31-й тур Ла Лиги, матч воскресенья

В рамках 31-го тура чемпионата Испании Алавес сыграл вничью с Леганесом. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/2019, 31-й тур

Алавес – Леганес – 1:1

Голи: Силва, 93 – Кальери, 17 (п.)

В первом поединке воскресенья Алавес принимал дома Леганес. Наш Андрей Лунин остался в запасе. Обе команды подошли к матчу с разным настроением: если баски в последних двух матчах потерпели поражения, то Леганес наоборот добыл две подряд победы. Уже на 17-й минуте Алавес получил право на пенальти: Унаи Бустинса завалил соперника и Джонатан Кальери с одиннадцатиметровой отметки открыл счет в матче. Во втором тайме Алавес больше владел инициативой, что воплотилось в забитый мяч аж на 93 минуте: Хонатан Сильва мощно пробил из-за пределов штрафной и кожаный, рикошетом от стойки, попал в сетку ворот.

После этого матча Алавес разместился на седьмой строчке и набрал 45 очков, Леганес 40 пунктами поднимается на 10 место.

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