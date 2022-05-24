У Марселино истек контракт с Атлетиком, сообщает официальный сайт клуба. Специалист решил не продолжать сотрудничество и заявил об этом на пресс-конференции.

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"Пора отойти в сторону и завершить красивую историю. Я долго сомневался. Сердце говорило остаться, а голова убеждала, что нельзя. Сейчас тот момент, когда нужно провести время с семьей и друзьями", – сказал специалист.

Марселино возглавил Атлетик зимой 2021-го и завоевал с басками Суперкубок Испании, обыграв Реал и Барселону. За 75 матчей под руководством Марселино Атлетик набирал в среднем 1,49 очка.