Оливер Гласнер в списке потенциальных тренеров Реала, сообщает Bild. После победы в Лиге Европы австрийский специалист вошел в топ-5 самых желанных тренеров Мадрида. Если время Анчелотти в клубе подойдет к завершению, Гласнер будет одним из первых претендентов на замену.

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Как сообщает источник, скаутский отдел Реала поразила игра Айнтрахта против Бетиса и главным образом против Барселоны. Команда Гласнера красиво выбила каталонцев из еврокубков. Реал встретится с Оливером в Суперкубке УЕФА, если выиграет Лигу чемпионов.

Гласнер несколько лет назад выводил ЛАСК из второго австрийского дивизиона в Бундеслигу, а затем и в Лигу чемпионов. После двух успешных лет с Вольфсбургом специалиста выкупил Айнтрахт.

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