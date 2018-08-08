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Атлетик подтвердил активацию клаусулы Кепы в размере 80 млн евро

14:03 92 Читати українською
Атлетик подтвердил активацию клаусулы Кепы в размере 80 млн евро
Кепа Арризабалага / фото ФК Атлетик

Голкипер Атлетика Кепа Арризабалага официально покинул испанский клуб.

Испанский Атлетик подтвердил, что получил за трансфер своего вратаря Кепы Арризабалагы 80 млн евро, сообщает пресс-служба Атлетика.

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Вскоре Кепа должен стать игроком Челси. "Аристократы" заплатили за 23-летнего голкипера 80 миллионов евро – эта сумма была прописана в его контракте в качестве отступных, сообщает пресс-служба Атлетика.

Таким образом, Кепа стал самым дорогим вратарем в истории, а также самым дорогим испанским футболистом.

Ожидается, что сегодня испанец прибудет в Лондон для прохождения медосмотра и подписания контракта с новым клубом.

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