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Атлетік підтвердив активацію клаусули Кепи в розмірі 80 млн євро

14:03 405 Читать на русском
Атлетік підтвердив активацію клаусули Кепи в розмірі 80 млн євро
Кепа Аррізабалага / фото: ФК Атлетік

Голкіпер Атлетіка Кепа Аррізабалага офіційно покинув іспанський клуб.

Іспанський Атлетік підтвердив, що отримав за трансфер свого воротаря Кепи Аррізабалаги 80 млн євро, повідомляє прес-служба Атлетіка.

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Невдовзі Кепа повинен стати гравцем Челсі. "Аристократи" заплатили за 23-річного голкіпера 80 мільйонів євро – ця сума була прописана в його контракті в якості відступних.

Таким чином, Кепа став найдорожчим воротарем в історії, а також найдорожчим іспанським футболістом.

Очікується, що сьогодні іспанець прибуде в Лондон для проходження медогляду і підписання контракту з новим клубом.

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