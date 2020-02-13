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Атлетік обіграв Гранаду та зробив вагому заявку на фінал Кубка Іспанії

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Атлетік обіграв Гранаду та зробив вагому заявку на фінал Кубка Іспанії
Атлетік – Гранада / Фото ФК Атлетік

Відбувся перший півфінальний поєдинок за титул Кубка Іспанії.

 

Кубок Іспанії, 1/2 фіналу, перший матч

Атлетік – Гранада – 1:0

Гол: Муньяїн, 42

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Атлетік на правах господарів демонстрував тотальну перевагу над суперником. Вже у першій половині гри господарі нанесли 15 ударів по воротах суперника і один з них став вирішальним у зустрічі. Голом відзначився Ікер Муньяїн.

В другому таймі гра трохи заспокоїлась, але Гранада не змогла продемонструвати достатньо аргументів проти іменитих господарів. У підсумку, мінімальна перемога басків.

Матч-відповідь відбудеться 5 березня, початок о 22:00. У другому півфіналі стосунки з'ясовуватимуть Реал Сосьєдад та Мірандес.

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Гранада Гранада Іспанія Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2019/20 Атлетік - Гранада Атлетік Атлетік
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