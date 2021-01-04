Сегодня баскский клуб сыграл очередной матч Ла Лиги, в котором победил Эльче. Спустя 2 часа после игры был уволен Гаиска Гаритано.

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Еще 4 часа Атлетику понадобилось, чтобы назвать имя нового главного тренера. Им стал довольно известный специалист Марселино Гарсия Тораль, сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что у 55-летнего испанца богатый опыт тренерской работы. Самыми известными командами, которые он возглавлял, были Севилья, Вильярреал и Валенсия. Именно с "Летучими мышами" он брал свой единственный трофей на высоком уровне – Кубок Испании-2018/19, в финале которого была обыграна Барселона.

Интересно, что уже в начале следующего после триумфа сезона Марселино был уволен. Специалист конфликтовал с владельцем Валенсии Питером Лимом, а тот не стал терпеть такой дерзости.

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