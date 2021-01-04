Сьогодні баскський клуб зіграв черговий матч Ла Ліги, в якому переміг Ельче. Через дві години після гри був звільнений Гаіска Гарітано.

У стилі ПСЖ – Атлетік Більбао звільнив тренера через 2 години після перемоги

Ще чотири години Атлетіку знадобилося, щоб назвати ім'я нового головного тренера. Ним став доволі відомий фахівець Марселіно Гарсія Тораль повідомляє офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що у 55-річного іспанця багатий досвід тренерської роботи. Найвідомішими командами, які він очолював, були Севілья, Вільяреал та Валенсія. Саме з "кажанами" він здобув свій єдиний трофей на високому рівні – Кубок Іспанії-2018/19, у фіналі якого була обіграна Барселона.

Цікаво, що вже на початку наступного після тріумфу сезону Марселіно був звільнений. Фахівець конфліктував з власником Валенсії Пітером Лімом, а той не став терпіти такої зухвалості.

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