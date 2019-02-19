Атлетик на выезде одолел Уэску

Атлетик переиграл Уэска благодаря голу с пенальти в игре 24 тура Ла Лиги. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 24 тур

Уэска – Атлетик – 0:1

Гол: Р. Гарсия, 19, (пен)

Атлетик в достаточно равном поединке оказался сильнее Уэски. Судьбу матча решил пенальти, который реализовал Рауль Гарсия на 19 минуте. Несмотря на попытки Уэски сравнять счет баски удержали победу над соперником.



Благодаря этой победе Атлетик набрал 30 очков и поднялся на 11 позицию, Уэска с 18 пунктами осталась на дне турнирной таблицы.