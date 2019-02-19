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Атлетік на виїзді здолав Уеску

00:00 14 Читать на русском
Атлетік на виїзді здолав Уеску
Уеска – Атлетік – 0:1 / Офіційний сайт Ла Ліги

Атлетік переграв Уеску завдяки голу з пенальті в грі 24 туру Ла Ліги. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 24 тур

Уеска – Атлетік – 0:1

Гол: Р. Гарсія, 19, (пен)

Атлетік у досить рівному поєдинку виявився сильнішим за Уеску. Долю матчу вирішив пенальті, який реалізував Рауль Гарсія на 19 хвилині. Попри намагання Уески зрівняти рахунок баски втримали перемогу над суперником.

Завдяки цій перемозі Атлетік набрав 30 очок та піднявся на 11 позицію, Уеска з 18 пунктами лишилась на дні турнірної таблиці.

Іспанія24 турЕстадіо Ель Алькорас (Уеска)

Уеска - Атлетік: Понеділок 18 лютого 2019

Уеска
Матч завершено
0 : 1
Атлетік
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Атлетік Атлетік Іспанія Уеска Уеска Уеска - Атлетік
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