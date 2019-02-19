Атлетік на виїзді здолав Уеску

Німеччина — 18 лют 87
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Борусія Д не змогла перемогти Нюрнберг – Баварія вже на відстані трьох очок
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Екс-тренер Ярмоленка за 2 місяці в Байєрі майже зрівнявся з Гвардіолою – декілька вражаючих фактівНімеччина — 18 лют 1828
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Фіаско Реала, Зінченко знову довів, що потрібен Ман Сіті, приголомшливі рекорди Пйонтека і Пісарро: підсумки євровікендуСвіт — 18 лют 3951
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Романчук: Бандера замучив мою родину, а мене назвали "бандерівець", це неповагаСвіт — 18 лют 12575
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"Мені наклали 220 швів. Я благав маму, щоб вона мене вбила, якщо любить". Правила життя Роберто Баджо