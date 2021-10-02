В рамках 8-го тура испанской Примеры Алавес на выезде уступил Атлетику. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Атлетик после нескольких неудачных поединков принимал одного из аутсайдеров турнирной таблицы Алавес. Уже на 8-й минуте баски заработали одиннадцатиметровый – Наварро сыграл рукой в штрафной площадке. Реализовать его не удалось – удар Гарсии потянул голкипер. Однако, Гарсия сумел реабилитироваться на 44-й, когда замкнул навес Лекуэ на дальнюю штангу – 1:0.

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Весь второй тайм игроки Алавеса отчаянно пытались отыграться, и даже смогли создать несколько опасных моментов, но реализовать их не удалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Атлетика.

Стоит отметить, что в этой встрече Иньяки Уильямс установил новый рекорд Ла Лиги – он участвовал в каждом матче Атлетика в течение 203-поединков, в последний раз он не попал в состав еще в 2016 году. Предыдущий рекорд принадлежал Хуану Антонио Ларраньяге из Реала Сосьедад (1987-92 гг.).

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