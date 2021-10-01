В рамках 8-го туру іспанської Прімери Алавес на виїзді поступився Атлетіку. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Атлетік після кількох невдалих поєдинків приймав одного з аутсайдерів турнірної таблиці Алавес. Вже на 8-й хвилині баски заробили одинадцятиметровий – Наварро зіграв рукою у штрафному майданчику. Реалізувати його не вдалось – удар Гарсії потягнув голкіпер. Однак, Гарсія зумів реабілітуватися на 44-й, коли замкнув навіс Лекуе на дальню стійку – 1:0.

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Увесь другий тайм гравці Алавеса відчайдушно намагались відігратись, і навіть змогли створити кілька небезпечних моментів, але реалізувати їх не вдалось. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Атлетіка.

Варто зазначити, що у цій зустрічі Іньякі Вільямс встановив новий рекорд Ла Ліги – він брав участь у кожному матчі Атлетіко протягом 203-поєдинків, востаннє він не потрапив у склад ще у 2016 році. Попередній рекорд належав Хуану Антоніо Ларраньязі з Реала Сосьєдад (1987-92 рр.).

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