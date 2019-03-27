Атлетик готов вернуть Хави Мартинеса за смешную сумму

Атлетик Бильбао может вернуть Хави Мартинеса из Баварии всего за 20 млн евро.

"Атлетик может заплатить 20 млн евро за Хави Мартинеса без каких-либо проблем", – заявил президент клуба Элизеги журналистам, передает Mundo Deportivo.

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"Мы имеем возможность включиться в борьбу за игрока, это не станет проблемой для нас с экономической точки зрения.

Экономическое положение клуба хорошее, и у нас нет никаких сомнений насчет трансфера Мартинеса, если наш совет директоров придет к согласию", – добавил Элизеги.

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Недавно Мартинес сообщил немецкому изданию Kicker: "Бильбао – это рай, у меня осталось здесь много друзей, и я могу сказать, что однажды вернусь туда".