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Атлетик готов вернуть Хави Мартинеса за смешную сумму

15:36 85 Читати українською
Атлетик готов вернуть Хави Мартинеса за смешную сумму
Хави Мартинес / Reuters

Атлетик Бильбао может вернуть Хави Мартинеса из Баварии всего за 20 млн евро.

"Атлетик может заплатить 20 млн евро за Хави Мартинеса без каких-либо проблем", – заявил президент клуба Элизеги журналистам, передает Mundo Deportivo.

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"Мы имеем возможность включиться в борьбу за игрока, это не станет проблемой для нас с экономической точки зрения.

Экономическое положение клуба хорошее, и у нас нет никаких сомнений насчет трансфера Мартинеса, если наш совет директоров придет к согласию", – добавил Элизеги.

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Недавно Мартинес сообщил немецкому изданию Kicker: "Бильбао – это рай, у меня осталось здесь много друзей, и я могу сказать, что однажды вернусь туда".

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Бавария Бавария Испания Хаби Мартинес Хаби Мартинес Атлетик Атлетик
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