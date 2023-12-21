В рамках программы дня в 18-м туре Ла Лиги 2023/24 свои матчи провели Вильяреал и Атлетик. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 18-й тур

Вильяреал – Сельта – 3:2

Голы: Педраса, 13, Манди, 40, Парехо, 48 (пен) – Дувикас, 52, Ларсен, 57

Атлетик – Лас Пальмас – 1:0

Гол: У. Гомес, 90+4

Нереализованный пенальти: Гурусета, 40 (Атлетик)

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Сельта в предыдущем туре временно покинула зону вылета, но результаты конкурентов опустили галисийцев назад. Чтобы вырваться, подопечным Рафы Бенитеса необходимо было побеждать Вильяреал на его же поле – впрочем, первая половина матча завершилась фиаско. Уже на 13-й минуте Педраса вывел "желтую субмарину" вперед, а Манди на 40-й минуте удвоил преимущество хозяев.

Через две минуты после перерыва левантийцы довели дело до разгрома (Парехо реализовал пенальти) – и только после этого Сельта проснулась. На 52-й минуте Дувикас размочил счет, а на 57-й Ларсен вообще возродил интригу. 3:2! Времени для камбека было достаточно (компенсировали аж 15 минут), но Вильяреал третьего гола так и не пропустил.

Подопечные Марселино прервали 3-матчевую безвыигрышную серию и оторвались от зоны вылета на шесть очков. Сельта же оставалась восемнадцатой.

В параллельной встрече Атлетик принимал Лас-Пальмас. В случае победы баски хотя бы на сутки поравнялись бы с Атлетико (а мадридцы держатся в зоне ЛЧ) – канарцы же имели шанс подняться в зону Лиги конференций. Впрочем, по ходу встречи они больше думали о сохранении ворот сухими, ведь подопечные Эрнесто Вальверде доминировали тотально.

За 93 минуты Атлетик провел 18 ударов против 5 у Лас-Пальмас, а по попаданиям в створ было 9:1 в пользу "львов". Хозяева наиграли на 2,26 ожидаемых голов (vs 0.34 у гостей) и могли забивать с пенальти на 40-й минуте. Гурусета подошел к "отметке", но Вальес парировал его удар.

Только на 90+4-й минуте Атлетику удалось дожать Лас-Пальмас. Героем стал Унаи Гомес – 1:0! Бильбао вплотную приблизилось к возвращению в Лигу чемпионов.

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