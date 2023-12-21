В рамках програми дня у 18-му турі Ла Ліги 2023/24 свої матчі провели Вільяреал та Атлетік. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 18-й тур

Вільяреал – Сельта – 3:2

Голи: Педраса, 13, Манді, 40, Парехо, 48 (пен) – Дувікас, 52, Ларсен, 57

Атлетік – Лас Пальмас – 1:0

Гол: У. Гомес, 90+4

Нереалізований пенальті: Гурусета, 40 (Атлетік)

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Сельта у попередньому турі тимчасово покинула зону вильоту, але результати конкурентів опустили галісійців назад. Аби вирватись із трясовини, підопічним Рафи Бенітеса необхідно було перемагати Вільяреал на його ж полі – втім, перша половина матчу завершилась фіаско. Вже на 13-й хвилині Педраса вивів "жовту субмарину" вперед, а Манді на 40-й хвилині подвоїв перевагу господарів.

За дві хвилини по перерві левантійці довели справу до розгрому (Парехо реалізував пенальті) – і лише після цього Сельта прокинулась. На 52-й хвилині Дувікас розмочив рахунок, а на 57-й Ларсен взагалі відродив інтригу. 3:2! Часу для камбеку було вдосталь (компенсували аж 15 хвилин), але Вільяреал третього гола так і не пропустив.

Підопічні Марселіно перервали 3-матчеву безвиграшну серію й відірвалися від зони вильоту на шість очок. Сельта ж залишалсь вісімнадцятою.

У паралельній зустрічі Атлетік приймав Лас-Пальмас. У разі перемоги баски бодай на добу порівнялися б з Атлетіко (а мадридці тримаються у зоні ЛЧ) – канарці ж мали шанс піднятись у зону Ліги конференцій. Втім, по ходу зустрічі вони більше думали про збереження ворот сухими, адже підопічні Ернесто Вальверде домінували тотально.

За 93 хвилини Атлетік провів 18 ударів проти 5 у Лас-Пальмас, а за влучаннями у площину було 9:1 на користь "левів". Господарі награли на 2,26 очікуваних голів (vs 0.34 у гостей) і могли забивати з пенальті на 40-й хвилині. Гурусета підійшов до "позначки", але Вальєс парирував його удар.

Аж на 90+4-й хвилині Атлетіку вдалося дотиснути Лас-Пальмас. Героєм став Унаї Гомес – 1:0! Більбао впритул наблизилось до повернення у Лігу чемпіонів.

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