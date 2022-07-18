Клуб из Бергамо завершил первый этап подготовки к новому сезону и планирует оптимизацию состава.

Аталанта возвращается на свою тренировочную базу. Больше недели команда Джан Пьеро Гасперини была на сборах в коммуне Клузоне. Там "нерадзурри" провели три матча, выиграв все с огромными счетами.

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Однако не всем футболистам удалось качественно себя зарекомендовать. По информации TuttoAtalanta, новый спортивный директор Тони Д'Амико выставил на трансфер трех игроков. Речь идет о Семе Ламмерсе, Алексее Миранчуке и Йосипе Иличиче. Последний, кстати, прямой конкурент Руслана Малиновского за место в составе.

Напомним, Аталанта провалила прошлый сезон, вообще не квалифицировавшись в еврокубки. Клуб сменил владельцев и менеджмент, но оставил в должности главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

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