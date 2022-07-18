Клуб із Бергамо завершив перший етап підготовки до нового сезону та планує оптимізацію складу.

Аталанта повертається на свою тренувальну базу. Понад тиждень команда Джан П'єро Гасперіні була на зборах в комуні Клузоне. Там "нерадзуррі" провели три матчі, вигравши всі з величезними рахунками.

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Проте не всім футболістам вдалося якісно себе зарекомендувати. За інформацією TuttoAtalanta, новий спортивний директор Тоні Д'Аміко виставив на трансфер трьох гравців. Йдеться про Сема Ламмерса, Алєксєя Міранчука та Йосіпа Ілічіча. Останній, до речі, – прямий конкурент Руслана Маліновського за місце у складі.

Нагадаємо, Аталанта провалила минулий сезон, взагалі не кваліфікувавшись у єврокубки. Клуб змінив власників та менеджмент, але залишив на посаді головного тренера Джан П'єро Гасперіні.

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