Аталанта и Венеция встречались в 15-м туре чемпионата Италии 2021/22. Смотрите видео забитых мячей и обзор поединка на "Футбол 24".

Аталанта считалась явным фаворитом встречи с Венецией, но на такой погром гостей никто не ожидал.

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Еще до свистка на перерыв Марио Пашалич дублем снял вопрос о победителе встречи. В начале второго тайма Компайнерс точным ударом довел счет до разгромного, а потом Пашалич все же оформил хет-трик. Руслан Малиновский наблюдал за триумфом хорвата со скамейки запасных.

Победа закрепила Аталанту на 4-й строчке, Венеция – 16-я.

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