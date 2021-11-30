"Сегодня мы подписали продление контракта с Джан Пьеро Гасперини. Он находится в центре нашего проекта и будет работать до 2024 года с возможностью продления на сезон 2024/25.

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Мы договорились еще летом, а сегодня утром завершили оформление документов. Гасперини – правильный человек для нашего проекта", – приводит слова Перкасси Football Italia.

Напомним, Гасперини возглавил Аталанту в июне 2016 года и пока провел 259 матчей – 136 побед, 65 ничьих и 57 поражений. Под его руководством "Богиня" спрогрессировала от борца за выживание до регулярного участника Лиги чемпионов.

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