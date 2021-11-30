Аталанта і Венеція зустрічалися в 15-му турі чемпіонату Італії 2021/22. Дивіться відео забитих м'ячів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Аталанта вважалась явним фаворитом зустрічі з Венецією, але на такий погром гостей ніхто не сподівався.

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Ще до свистка на перерву Маріо Пашаліч дублем зняв питання про переможця зустрічі. На початку другого тайму Компайнерс влучним ударом довів рахунок до розгромного, а згодом Пашаліч все ж оформив хет-трик. Руслан Маліновський спостерігав за тріумфом хорвата з лави запасних.

Перемога закріпила Аталанту на 4-й сходинці, Венеція – 16-та.

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