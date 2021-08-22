Давіде Дзаппакоста найближчим часом стане гравцем Аталанти, повідомляє Di Marzio.

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Челсі узгодив повноцінний трансфер італійського оборонця, контракт Давіде з бергамасками буде розрахований до літа 2025-го. Минулий сезон захисник провів у Дженоа на правах оренди.

У 2017-му Челсі придбав Дзаппакосту у Торіно за 25 млн євро. Давіде є вихованцем Аталанти. Портал transfermarkt оцінює гравця у 8 млн євро.

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