Аталанта перестреляла Специю в рамках 13-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Специя открыла счет на 11 минуте – Нзола лучше всех отреагировал на довольно курьезный сейв Муссо. Впрочем, уже через 7 минут Пашалич сравнял положение. До перерыва Сапата реализовал пенальти, а позже ассистировал Пашаличу.

Аталанта разгромила Специю в матче с семью голами – Малиновский забил, сыграв вдвое меньше Коваленко

Во втором тайме Малиновский наконец-то вышел на поле в составе Аталанты, тогда как Коваленко пошел на скамью запасных в составе Специи. Бергамаски продолжили феерить у ворот соперника – Муриэль забил после передачи Пашалича, а Малиновский забил 5 гол в ворота Специи классным ударом из-за пределов штрафной. Нзола молниеносно сократил отставание, однако это произошло перед финальным свистком.

Відео гола Маліновського: