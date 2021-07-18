25-летний полузащитник накануне тренировался индивидуально, информирует официальный сайт клуба. Скорее всего, Виктор, как Ханс Хатебур и Сэм Ламмерс, еще полностью не восстановился от травмы.

Коваленко может оказаться в Специи – клуб вынужден вмешаться в ожесточенную борьбу за игрока сборной Украины

Заметим, к Коваленко, который сыграл всего 4 минуты с момента перехода в Аталанту, приковано внимание минумум двух клубов Серии А – Эмполи и Специи. Оба готовы усилиться украинцем.

К слову, не тренируется с основой бергамасков и Руслан Малиновский, который восстанавливается от операции.

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