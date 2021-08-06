Спеція домовилась про оренду Віктора Коваленка з Аталанти, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Коваленко незабаром вирушить в оренду – дебютний м'яч не переконав Гасперіні

В угоду буде включена можливість оформити повноцінний трансфер, а також буде прописана клаусула, за яку бергамаски можуть викупити українця назад.

До слова, за підсумками минулого сезону італійської першості Спеція фінішувала на 15-й сходинці.

Коваленко дебютним голом подарував Аталанті перемогу у контрольному матчі