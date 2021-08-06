Аталанта узгодила оренду Коваленка в Спецію – є нюанси
16:55 - Читать на русском
Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко найближчим часом має змінити клубну прописку.
Спеція домовилась про оренду Віктора Коваленка з Аталанти, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
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В угоду буде включена можливість оформити повноцінний трансфер, а також буде прописана клаусула, за яку бергамаски можуть викупити українця назад.
До слова, за підсумками минулого сезону італійської першості Спеція фінішувала на 15-й сходинці.
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