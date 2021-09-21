Аталанта – Сассуоло: Малиновский попал в основу на матч Серии А
Аталанта в рамках поединка 5-го тура чемпионата Италии принимает Сассуоло. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 5-го тура итальянской Серии А Аталанта – Сассуоло стартует в 21:45 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на сервисе "MEGOGO". Руслан Малиновский начнёт встречу в основе.
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Стартовые составы
Аталанта: Муссо – Джимсити, Демираль, Толои – Дзаппакоста, де Роон, Коопмейнерс, Госенс – Малиновский, Песина – Сапата
Сассуоло: Консильи – Мюлдур, Айхан, Феррари, Кириякопулос – Маньянелли, Фраттези – Берарди, Траоре Бога – Дефрель
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