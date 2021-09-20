Фабрицио Романо выставил в Instagram историю с подарком от Руслана Малиновского. Это подписанная футболка сборной Украины. Именно тот вариант формы, который наделал шума перед Евро-2020 – с контурами страны и лозунгом "Слава Украине".

Романо считается главным инсайдером футбола на данный момент. У него огромная аудитория в соцсетях (Twitter – 5.3 млн, Instagram – 5 млн). Его инсайды считаются очень правдивыми, ему шлют респекты лучшие журналисты.

Напомним, что Руслан Малиновский не вызван на следующие матчи сборной Украины из-за конфликта с Александром Петраковым.

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