Аталанта – Сассуоло: Маліновський потрапив в основу на матч Серії А
Аталанта в рамках поєдинку 5-го туру чемпіонату Італії приймає Сассуоло. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 5-го туру італійської Серії А Аталанта – Сассуоло стартує о 21:45 за київським часом. Відеотрансляція доступна на сервісі "MEGOGO". Руслан Маліновський розпочне зустріч у основі.
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Стартові склади
Аталанта: Муссо – Джимсіті, Деміраль, Толої – Дзаппакоста, Де Роон, Коопмейнерс, Госенс – Маліновський, Песіна – Сапата.
Сассуоло: Консільї – Мюлдур, Айхан, Феррарі, Кіріякопулос – Маньянеллі, Фраттезі – Берарді, Траоре, Бога – Дефрель
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