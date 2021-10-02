Повреждение подколенного сухожилия у немца оказалось довольно серьезным, сообщает Tutto Atalanta.

Малиновский вошел в символическую сборную месяца в Серии А

Пока Аталанта не дает даже приблизительных сроков восстановления Госенса, однако оно продлится не менее месяца. Дальше все будет зависеть от ощущений самого игрока. Если реабилитация левого латераля затянется, то он рискует пропустить остаток группового этапа Лиги чемпионов (он завершится 8 декабря матчем против Вильярреала).

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Напомним, в первых двух турах команда Малиновского набрала 4 очка и возглавляет группу F. Далее следуют МЮ и Янг Бойз (по 3 очка), а Вильярреал с одним пунктом замыкает таблицу.

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