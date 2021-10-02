Пошкодження підколінного сухожилля у німця виявилося доволі серйозним, повідомляє Tutto Atalanta.

Маліновський увійшов до символічної збірної місяця в Серії А

Поки Аталанта не дає навіть приблизних термінів відновлення Госенса, однак воно триватиме щонайменше місяць. Далі все залежатиме від відчуттів самого гравця. Якщо реабілітація лівого латераля затягнеться, то він ризикує пропустити залишок групового етапу Ліги чемпіонів (він завершиться 8 грудня матчем проти Вільяреала).

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Нагадаємо, у перших двох турах команда Маліновського набрала 4 очки та очолює групу F. Далі йдуть МЮ та Янг Бойз (по 3 очки), а Вільяреал з одним пунктом замикає таблицю.

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