Виктор Коваленко продолжит карьеру в Специи, за которую выступал в сезоне 2021/22 на правах аренды.

Ожидалось, что лигурийцы арендуют 26-летнего воспитанника Шахтера с правом выкупа, но Аталанта решила окончательно попрощаться с полузащитником. Виктор Коваленко уже прошел медосмотр и стал игроком Специи на полноценной основе, подписав контракт до лета 2025 года. Об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

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По его словам, Специя заплатит за украинца 2 млн евро. Таким образом, Аталанта даже немного заработает, ведь в феврале 2021-го отдала Шахтеру 600 тысяч евро. Официальной информации о переходе Коваленко пока нет.

Напомним, воспитанник Шахтера не сумел впечатлить Джан Пьеро Гасперини в Аталанте и отыграл прошлый сезон в аренде за Специю. В активе Виктора 27 поединков, 1 гол и 4 ассиста. Была информация о возможном возвращении украинца в Шахтер, но кандидат в национальную сборную решил остаться в Серии А.

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