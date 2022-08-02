Віктор Коваленко продовжить кар'єру у Спеції, за яку виступав у сезоні 2021/22 на правах оренди.

Очікувалося, що лігурійці орендують 26-річного вихованця Шахтаря з правом викупу, але Аталанта вирішила остаточно попрощатися з півзахисником. Віктор Коваленко вже пройшов медогляд і став гравцем Спеції на повноцінній основі, підписавши контракт до літа 2025 року. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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За його словами, Спеція заплатить за українця 2 млн євро. Таким чином, Аталанта навіть трохи заробить, адже у лютому 2021-го віддала Шахтарю 600 тисяч євро. Офіційної інформації про перехід Коваленка поки немає.

Нагадаємо, вихованець Шахтаря не зумів вразити Джан П'єро Гасперіні в Аталанті та відіграв минулий сезон у оренді за Спецію. В активі Віктора 27 поєдинків, 1 гол та 4 асисти. Була інформація про можливе повернення українця в Шахтар, але кандидат у національну збірну вирішив залишитися в Серії А.

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