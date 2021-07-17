Аталанта приняла важное решение относительно будущего Коваленко, – СМИ
10:43 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко проведет будущий сезон в другом клубе Серии А.
Украинец ближайшие дни перебраться в Эмполи из Аталанты, сообщает tuttoatalanta.com.
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Отмечается, что Коваленко сменит прописку на правах аренды. Выступления в составе Эмполи определят судьбу Виктора в Аталанте – клуб примет решение, продавать хавбека или оставить в клубе.
К слову, Виктор Коваленко перешел в Аталанту из Шахтера зимой этого года, однако успел сыграть лишь 4 минуты в составе нового клуба.
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