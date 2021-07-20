"Богиня" в своем твиттере представила сразу три комплекта формы на следующий сезон.

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Основная и гостевая экипировка выполнена в традиционных цветах – сине-черных и белых с тонкими вертикальными полосками. А вот третий комплект разработан в коралловом цвете. Отметим, что в прошлом сезоне бергамаски имели форму в зеленых тонах, но со следующего (сезона 2022/23) клубам Серии А запретили играть в экипировке этого цвета.

Такое решение продиктовано телевизионными компаниями, которые были обеспокоены тем, что футболисты в зеленой форме будут сливаться с цветом поля во время трансляции.

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Da #BergAMO all'Europa! ️

Ecco la nostra seconda maglia gara 2021/22!



From Bergamo to Europe! ‍♀️

Introducing our 2021/22 away kit! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/TbBYRFj7I4 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 20, 2021