Аталанта представила новую форму на предстоящий сезон – соблюдение традиций и гламурный третий комплект
Аталанта определилась с комплектами экипировки на сезон 2021/22.
"Богиня" в своем твиттере представила сразу три комплекта формы на следующий сезон.
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Основная и гостевая экипировка выполнена в традиционных цветах – сине-черных и белых с тонкими вертикальными полосками. А вот третий комплект разработан в коралловом цвете. Отметим, что в прошлом сезоне бергамаски имели форму в зеленых тонах, но со следующего (сезона 2022/23) клубам Серии А запретили играть в экипировке этого цвета.
Такое решение продиктовано телевизионными компаниями, которые были обеспокоены тем, что футболисты в зеленой форме будут сливаться с цветом поля во время трансляции.
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