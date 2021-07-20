Аталанта презентувала нову форму на майбутній сезон – дотримання традицій та гламурний третій комплект
Аталанта визначилась із комплектами екіпірування на сезон 2021/22.
"Богиня" у своєму твіттері презентувала одразу три комплекти форми на наступний сезон.
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Основне та гостьове екіпірування виконане у традиційних кольорах – синьо-чорних та білому з тонкими вертикальними смужками. А от третій комплект розроблений у кораловому кольорі. Відзначимо, що у минулому сезоні бергамаски мали форму в зелених барвах, але з наступного (сезону 2022/23) клубам Серії А заборонили грати в екіпіруванні цього кольору.
Таке рішення продиктоване телевізійними компаніями, які були стурбовані тим, що футболісти в зеленій формі будуть зливатися з кольором поля під час трансляції.
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