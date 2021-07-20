"Богиня" у своєму твіттері презентувала одразу три комплекти форми на наступний сезон.

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Основне та гостьове екіпірування виконане у традиційних кольорах – синьо-чорних та білому з тонкими вертикальними смужками. А от третій комплект розроблений у кораловому кольорі. Відзначимо, що у минулому сезоні бергамаски мали форму в зелених барвах, але з наступного (сезону 2022/23) клубам Серії А заборонили грати в екіпіруванні цього кольору.

Таке рішення продиктоване телевізійними компаніями, які були стурбовані тим, що футболісти в зеленій формі будуть зливатися з кольором поля під час трансляції.

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Da #BergAMO all'Europa! ️

Ecco la nostra seconda maglia gara 2021/22!



From Bergamo to Europe! ‍♀️

Introducing our 2021/22 away kit! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/TbBYRFj7I4 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 20, 2021