"Богиня" включилась в гонку за действующим чемпионом Франции, утверждает Calciomercato.

Интер может вернуть в Италию перспективного форварда сборной

Руководство Лилля стремится выручить за Иконе 30 млн евро. Конкуренцию Аталанте в борьбе за легкого форварда "догов" готовы составить Милан и Боруссия Д. На заре своей карьеры французская "десятка" едва не оказался в лагере Ювентуса.

К слову, в сезоне 2020/21 Жонатан Иконе провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач. В нынешней кампании в его активе 2 поединка (1 гол).

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