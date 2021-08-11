Миланский Интер включился в гонку за нападающим ливерпульского Эвертона Мойзе Кином. Прошлый сезон он провел за французский Пари Сен-Жермен на правах аренды.

"Нерадзурри" рассматривают вариант с приглашением таланта, сообщает Sky in Italy.

Интер расторг контракт с Наингголаном

Фамилия Кина возникла в процессе переговоров с агентом Мино Райолой. Одиозный посредник работает над переходом в Интер фулбека ПСВ Дюмфриса. Миланцы уже фактически попрощались с Лукаку и могут потерять еще и Мартинеса, поэтому нуждаются в усилении линии атаки. Итальянский форвард "ирисок" не смог проявить себя в Англии, но расцвел в составе ПСЖ.

В сезоне 2020/21 Мойзе Кин провел 26 матчей в Лиге 1, в которых забил 13 мячей. Летом он мог перебраться на Парк де Пренс на постоянной основе, но подписание Месси поставило крест на потенциальном трансфере.

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