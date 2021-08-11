"Богиня" увімкнулася в перегони за чинним чемпіоном Франції, стверджує Calciomercato.

Інтер може повернути до Італії перспективного форварда збірної

Керівництво Лілля прагне виручити за Іконе 30 млн євро. Конкуренцію Аталанті в боротьбі за легкого форварда "догів" готові скласти Мілан і Борусія Д. На зорі своєї кар'єри французька "десятка" ледь не опинився у таборі Ювентуса.

До слова, в сезоні 2020/21 Жонатан Іконе провів 48 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 7 результативних передач. У нинішній кампанії в його активі 2 поєдинки (1 гол).

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