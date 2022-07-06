Монца подписала четвертого игрока в летнее окно. 25-летний итальянец присоединился к новичку Серии А на правах аренды из Аталанты, сообщает официальный сайт бергамасков .

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Клуб Берлускони и Галлиани прописал в соглашении обязательный выкуп в отдельных условиях. СМИ сообщают, что эта опция активируется при сохранении прописки "красно-белых" в элите. Сумма выкупа будет составлять 15 миллионов евро, 50% из которых получит Милан, ведь Пессина не сыграл за Аталанту 100 поединков.

Напомним, Маттео является воспитанником Монцы. В 2015-м его приобрел Милан, а через два года продал "Богини". За Аталанту хавбек наиграл 96 поединков, а также отправлялся в аренду в Специю и Верону.

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