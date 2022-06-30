Молодой нападающий "богини" Роберто Пикколи попробует свои силы в новом клубе в Италии.

Верона подписала 21-летнего форварда, сообщает пресс-служба клуба. Роберто перебрался в одноименный город на правах аренды из Аталанты. Соглашение рассчитано на весь сезон 2022/23, об опции выкупа не сообщается.

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Пикколи в прошлой кампании наиграл 17 поединков в Серии А, отличившись одним голом. Начинал лучший молодой игрок Италии-2021 в "богине", а вторую часть сезона провел в Дженоа. Его лично хотел подписать Андрей Шевченко , но был уволен за 10 дней до трансфера.

Напомним, Аталанта финишировала в турнирной таблице итальянской элиты восьмой, упустив возможность выступать в еврокубках, а Верона – девятой.

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