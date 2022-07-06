Монца підписала четвертого гравця у літнє вікно. 25-річний італієць приєднався до новачка Серії А на правах оренди з Аталанти, інформує офіційний сайт бергамасків.

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Клуб Берлусконі та Галліані прописав в угоді обов'язковий викуп за окремих умов. ЗМІ повідомляють, що ця опція активується у разі збереження прописки "червоно-білих" в еліті. Сума викупу становитиме 15 мільйонів євро, 50% з яких отримає Мілан, адже Пессіна не зіграв за Аталанту 100 поєдинків.

Нагадаємо, Маттео є вихованцем Монци. У 2015-му його придбав Мілан, а через два роки продав "Богині". За Аталанту хавбек награв 96 поєдинків, а також вирушав в оренди у Спецію та Верону.

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