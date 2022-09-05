Монца дома уступила Аталанте (0:2) в 5 туре Серии А. Обзор матча и игры Руслана Малиновского читайте на "Футбол 24".

Аталанта проснулась и провела разные таймы

Аталанта сегодня впервые в сезоне вышла на матч с четырьмя защитниками. Момент для эксперимента логичен – Монца за первые 4 тура не набрала ни одного очка. Однако команда Берлускони не совсем бессильна, что и показала на старте встречи.

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Монца гораздо лучше начала поединок: 6:1 по ударам к 35 минуте. Сенси и Мота должны были забивать. Аталанта выглядела беспомощной и ничего не могла придумать. Вообще не было ясно, как бергамаски планируют создавать моменты.

Гости проснулись после перерыва, нанеся 6 ударов за 15 минут. Одна из многочисленных атак Аталанты завершилась голом – Хёйлунд замкнул прострел Лукмана. Вскоре бергамаски удвоили преимущество – Лукман откликнулся на прострел Эдерсона.

Аталанта гораздо лучше провела второй тайм и спокойно победила. Команда Гасперини набрала 13 очков и стала единоличным лидером Серии А. Монца с нулем очков осталась на дне турнирной таблицы.

Эксперименты с Малиновским принесли результат

Руслан Малиновский вернулся в стартовый состав Аталанты. Трансферное окно закрылось, продать украинца не удалось, поэтому Джан Пьеро Гасперини ищет варианты, как раскрыть Руслана в обновленной команде. Не использовать одного из лучших игроков атаки было бы преступлением.

Малиновский с первых минут получил необычную позицию на левом фланге атаки в схеме 4-2-3-1. Руслану было некомфортно, но на фоне потерянной команды он все равно выделялся. Искал передачами Хёйлунда, чуть не создал гол после углового.

В середине первого тайма украинец обменялся позициями с Эдерсоном и получил роль "десятки". А в перерыве Гасперини сделал еще одну перестановку, поменяв местами Эдерсона и Лукмана. Малиновский остался в центре. В таком сочетании атака бергамасков наконец-то заработала на полную.

Именно перевод Руслана в центр ознаменовал возрождение Аталанты. Да и украинец там выглядел интереснее, раздавая классные передачи из глубины (83% точности дальних пасов). Малиновский вывел на удар Копмейнерса, а затем элегантным переводом на левый фланг положил начало первой голевой атаке.

Check Malinovskyi’s peach of a pass to start this move off before Hojlund eventually scores pic.twitter.com/gM39RdXOBD — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 5, 2022

Во время позиционных атак Малиновский садился между двумя центрхавами, где чаще встречался с мячом. Во время прессинга выдвигался выше к нападающему. И читал игру неплохо (2 перехвата). В общем, эксперимент удался. У Руслана есть шанс на постоянной основе перейти в центр и напомнить, как он феерил за Генк.

Украинца заменили за 20 минут до финального свистка, после чего Аталанта снова отдала инициативу Монце. Малиновский получил высокие оценки от статистических порталов: SofaScore – 7.4, WhoScored – 7. Следующий матч – в воскресенье против еще одного аутсайдера Кремонезе.