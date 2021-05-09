"Мастерство команды имеет важное значение, нам нужен каждый игрок, не только тот, кто выходит в стартовом составе. В этом сезоне мы потеряли несколько очков, но так могут сказать все команды, не только мы.

Гасперини ответил на слухи о переговорах с Тоттенхэмом – тренер Малиновского занял категорическую позицию

Побороться за Скудетто в следующем сезоне? Нет, это трудно для такой команды, как Аталанта. Сигналы, которые идут от лиги, одни и те же. Есть явное и существенное экономическое неравенство между клубами. Аталанта всегда будет стремиться к улучшению. С нынешними экономическими механизмами мы никогда не сможем начать сезон с целью завоевать Скудетто", – сказал Гасперини Sky Sport Italia.

После 35-ти туров Серии А Аталанта расположилась на второй строчке турнирной таблицы.

Малиновский терроризирует Италию и приближает ЛЧ – украинец а-ля Фигу продолжает суперсерию, Аталанта забивает 5