Гасперини ответил на слухи о переговорах с Тоттенхэмом – тренер Малиновского занял категорическую позицию
20:10 - Читати українською
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини доволен своим местом работы.
"Переход в Тоттенхэм? Нет никаких оснований. Ни даже разговоров или контактов. У меня контракт с Аталантой, и я счастлив здесь", – сказал Гасперини для Sky Sports.
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Тоттенхэм остается без главного тренера после увольнения Моуринью, а успешные выступления Аталанты делают Джан Пьеро Гасперини интересным для многих европейских топ-клубов.
После 35-ти туров Серии А Аталанта сохраняет вторую строчку турнирной таблицы.
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