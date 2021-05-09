"Переход в Тоттенхэм? Нет никаких оснований. Ни даже разговоров или контактов. У меня контракт с Аталантой, и я счастлив здесь", – сказал Гасперини для Sky Sports.

Моуринью хочет переманить двух лидеров Тоттенхэма в Рому – категоричный ответ "шпор"

Тоттенхэм остается без главного тренера после увольнения Моуринью, а успешные выступления Аталанты делают Джан Пьеро Гасперини интересным для многих европейских топ-клубов.

После 35-ти туров Серии А Аталанта сохраняет вторую строчку турнирной таблицы.

Малиновский терроризирует Италию и приближает ЛЧ – украинец а-ля Фигу продолжает суперсерию, Аталанта забивает 5