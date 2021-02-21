Аталанта – Наполи: онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский и Коваленко ожидают шанса
Аталанта принимает Наполи в рамках 23-го тура Серии А. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча Аталанта – Наполи ищите в этой новости на "Футбол 24".
Поединок Аталанта – Наполи стартует сегодня, 21 февраля. Стартовый свисток на Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо прозвучит в 19:00. Смотреть матч вживую можно на телеканале "Футбол 2". Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет "Футбол 24".
Рольова модель для Маліновського і Коваленка, або Шлях зразкового хлопця від списаного в Мілані до лідера Аталанти
Украинцы Виктор Коваленко и Руслан Малиновский начнут поединок на скамейке запасных.
Аталанта – Наполи: стартовые составы на матч Серии А:
Аталанта: Голлини – Толои, Ромеро, Джимшити – Меле, Де Рон, Фройлер, Госенс – Пессина – Муриэль, Сапата.
Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Максимович, Ррахмани, Марио Руи – Фабіан Руис, Бакайоко, Зелински – Эльмас, Осимхен, Политано.