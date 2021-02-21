Аталанта – Наполі: онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський і Коваленко очікують шансу
Аталанта приймає Наполі в рамках 23-го туру Серії А. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу Аталанта – Наполі шукайте у цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок Аталанта – Наполі стартує сьогодні, 21 лютого. Стартовий свисток на Атлеті Адзуррі д'Італія в Бергамо пролунає о 19:00. Дивитися матч наживо можна на телеканалі "Футбол 2". Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проведе "Футбол 24".
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Українці Віктор Коваленко та Руслан Маліновський розпочнуть поєдинок на лаві запасних.
Аталанта – Наполі: стартові склади на матч Серії А:
Аталанта: Голліні – Толої, Ромеро, Джімшиті – Меле, Де Рон, Фройлер, Госенс – Пессіна – Мурієль, Сапата.
Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Максімовіч, Ррахмані, Маріо Руй – Фабіан Руїс, Бакайоко, Зєлінскі – Ельмас, Осімхен, Політано.