Аталанта не зуміла переграти Мілан у центральному матчі 7-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

"Богиня" пропустила вже на першій хвилині: Калабрія вийшов віч-на-віч з Муссо, але переграв його лише з другого разу. Мілан подвоїв перевагу зусиллями Тоналі за кілька миттєвостей до перерви.

Мілан перестріляв Аталанту попри старання Маліновського

У другому таймі Маліновський, який непогано діяв протягом усього часу, взявся виконувати штрафний – поруч зі стійкою. Руслана, зрештою, замінили, а "россонері" відзначились втретє – Леау шедеврально пробив у дев'ятку. Аталанта відповіла двома голами Сапати і Пашаліча, але на третій часу не вистачило. Мілан повернувся на друге місце, а Аталанта залишилась восьмою.