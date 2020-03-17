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Аталанта летом выкупит Пашалича у Челси

09:22 53 Читати українською
Аталанта летом выкупит Пашалича у Челси
Марио Пашалич / Calciomercato

Полузащитник Аталанты Марио Пашалич, права на которого принадлежат Челси, летом станет полноценным игроком бергамасков.

Аталанта выкупит контракт Марио Пашалич у Челси, утверждает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Отмечается, что президент бергамасков Антонио Перкасси активирует право выкупа в размере 15 млн евро. Известный срок контракта хорвата с Аталантой – 5 лет.

К слову, Пашалич провел в составе бергамасков 32 поединка в текущем сезоне, записав в свой актив 7 голов и 7 ассистов.

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Теги
Италия Трансферы Марио Пасалич Марио Пасалич Челси Челси Аталанта Аталанта
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